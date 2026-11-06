По решению суда «Донской уголь» выплатил дилеру Sany 13,3 млн юаней
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск московского поставщика горно-шахтного оборудования «Торговый дом горно-проходческих машин» к угольной компании «Донской уголь» (является официальным дилером китайской корпорации Sany в РФ). Подробности иска не раскрываются. Информация о решении размещена в картотеке арбитражных дел региона.
С ответчика взыскано 13,3 млн юаней задолженности по контракту и 191,1 тыс. юаней неустойки, что в пересчете по курсу ЦБ составляет 151,9 млн руб. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде и в кассационном порядке — в арбитражном суде Северо-Кавказского округа.
Ответчик зарегистрирован в Ростовской области в 1995 году и специализируется на подземной добыче антрацита. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за 2025 год составила 3,45 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Основной актив — шахта «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе мощностью более 1 млн т угля в год.