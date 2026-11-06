Электричке Кутейниково — Ростов добавят остановку на платформе Микояна

Отправление со станции Лихая сохранится на прежнем уровне — в 17:44. До Ростова-Товарного состав проследует по действующему расписанию. На платформе Микояна электричка остановится в 21:10, после чего отправится с платформы Октября в 21:13 и с Рабочего Городка — в 21:15. На конечную станцию Ростов поезд прибудет в 21:27.