Эксперт: на Дону стратегия становится ключевым бизнес-процессом

По словам Натальи Богдановой, компании чаще обращаются за консалтинговыми услугами не в период стабильного роста, а когда сталкиваются с изменениями рынка. Поводом может стать ситуация, когда конкуренты начинают работать стабильно, а собственная команда не может объяснить причины происходящего.