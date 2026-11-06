Эксперт: на Дону стратегия становится ключевым бизнес-процессом
В Ростовской области крупные региональные компании справляются с выполнением планов за счет стратегических планов. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала управляющий партнер компании «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
По словам эксперта, при планировании развития бизнеса стратегия важнее достижения отдельных финансовых показателей. При этом амбициозные цели собственника становятся дополнительным стимулом для команды. При этом разработка планов и стратегий сейчас может занимать около двух месяцев.
«Четыре года назад команде было проще, но сейчас работать тоже интересно, за счет того, что приходится искать другие возможности», — отметила госпожа Богданова.
Одним из инструментов развития бизнеса госпожа Богданова назвала проверку новых гипотез. Если выбранная модель показывает результат, ее можно масштабировать. При этом не все первоначальные предположения обязательно подтверждаются на практике.
По словам Натальи Богдановой, компании чаще обращаются за консалтинговыми услугами не в период стабильного роста, а когда сталкиваются с изменениями рынка. Поводом может стать ситуация, когда конкуренты начинают работать стабильно, а собственная команда не может объяснить причины происходящего.
В первую очередь при анализе бизнеса консультантам необходимо оценить корпоративную культуру и внутренние процессы. В компаниях нередко возникают конфликты между подразделениями: закупщики обвиняют продавцов, продавцы — производство. Однако, как правило, причина заключается не в отдельных сотрудниках, а в сбоях бизнес-процессов и несогласованности целей подразделений.
Задача консалтинга в таком случае — выявить системные проблемы и согласовать работу команд.