ДСК занял 9 первых мест на рынке жилищного строительства региона

С начала 2026 года ДСК ввёл в эксплуатацию 101 307 кв. м жилья. Кроме того, комбинат сохраняет первое место в Воронежской области по накопленному объёму ввода жилья с 2016 года. За этот период общий объём введённого компанией жилья составил 2 358 685 кв. м.