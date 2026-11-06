ДСК занял 9 первых мест на рынке жилищного строительства региона
Домостроительный комбинат вновь стал лидером по вводу жилья в Воронежской области. По состоянию на 1 ноября 2026 года компания занимает первое место в регионе по объёму ввода жилья, а сразу пять её жилых комплексов возглавили региональные рейтинги по масштабу проектов и потребительским качествам.
С начала 2026 года ДСК ввёл в эксплуатацию 101 307 кв. м жилья. Кроме того, комбинат сохраняет первое место в Воронежской области по накопленному объёму ввода жилья с 2016 года. За этот период общий объём введённого компанией жилья составил 2 358 685 кв. м.
Высокие позиции в рейтингах ЕРЗ также занимают жилые комплексы ДСК — «Парад Планет», «Яблоневые сады», «Ласточкино», «Современник» и «Лазурный».
ЖК «Парад Планет» занял первое место по потребительским качествам среди высотных домов типового класса в Воронежской области.
Комплекс расположен в центре Воронежа на улице Ворошилова. Его концепция связана с космической тематикой: дома посвящены планетам Солнечной системы и их крупным спутникам. Эта идея отражена в архитектуре, оформлении фасадов и входных групп.
В шаговой доступности находятся школы, детские сады, медучреждения, торговые центры, вузы.
ЖК «Яблоневые сады» стал лидером по потребительским качествам среди жилых комплексов типового класса в Воронежской области.
Проект реализуется в границах улиц Ломоносова, Загоровского и Московского проспекта. Его концепция объединяет преимущества городской инфраструктуры и природного окружения. Особое внимание уделено озеленению. Одним из центральных элементов благоустройства станет пешеходный парк-променад.
ЖК «Ласточкино» занял сразу два первых места в региональных рейтингах ЕРЗ: по масштабу среди жилых комплексов-новостроек Воронежской области и по потребительским качествам среди многоэтажных домов типового класса.
Комплекс расположен в микрорайоне Шилово Советского района Воронежа. Проект развивается по принципу комплексного освоения территории и сочетает городскую инфраструктуру с близостью природных объектов — соснового леса, озера и реки Дон. В микрорайоне работают детские сады, школы, поликлиника, спортивные центры.
ЖК «Современник» занял первые места по масштабу среди жилых комплексов-новостроек Воронежской области сразу в двух категориях: «высотные дома» и «комфорт-класс».
Проект расположен в Ленинском районе Воронежа. На территории комплекса обустроены дворы с детскими и спортивными площадками. Здесь работают детские сады, магазины, аптеки и другие объекты сферы услуг. Скоро появится спортивный комплекс.
ЖК «Лазурный» занял первое место по масштабу среди жилых комплексов-новостроек Воронежской области в категории домов повышенной этажности.
Комплекс расположен на левом берегу Воронежа. В микрорайоне работают школа и детские сады, магазины и торговый центр. Дополнительным преимуществом расположения стала близость к Воронежскому водохранилищу.
Результаты ноябрьского рейтинга ЕРЗ подтверждают позиции ДСК как одного из ведущих застройщиков региона. Компания продолжает развивать жилые проекты, в которых строительство многоквартирных домов сочетается с созданием социальной инфраструктуры и благоустройством территорий.
АО СЗ «ДСК»Реклама