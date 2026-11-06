Сирийский студент из Ставрополя выступил ведущим тревел-шоу о Екатеринбурге

Студент Северо-Кавказского федерального университета из Ставрополя, сириец Ешаа Алали, попробовал себя в роли ведущего тревел-шоу, посвященного Екатеринбургу. В ходе съемок он познакомился с городом и показал его зрителям через собственное восприятие и впечатления. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Молодежный центр «ШУМ».