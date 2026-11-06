Сирийский студент из Ставрополя выступил ведущим тревел-шоу о Екатеринбурге
Студент Северо-Кавказского федерального университета из Ставрополя, сириец Ешаа Алали, попробовал себя в роли ведущего тревел-шоу, посвященного Екатеринбургу. В ходе съемок он познакомился с городом и показал его зрителям через собственное восприятие и впечатления. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Молодежный центр «ШУМ».
Опыт стал для молодого медиаспециалиста возможностью освоить новый формат, получить практические навыки работы в кадре и войти в команду создателей видеоконтента.
Проект реализован молодыми авторами контента в рамках тематической программы Центра развития молодежных медиа «ШУМ» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Первой точкой съемок стал именно этот город, затем работа продолжилась в других городах России.