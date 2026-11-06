Волгоградским медикам отвели участок под кампус

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Волгоградский медицинский колледж объявил о решении построить в Волгограде еще одно учреждение среднего профобразования — на улице Космонавтов, в непосредственной близости к больничному городку. По словам главы региона, техническое и медико-санитарное задания разработаны «в полном объеме», к проектированию область приступит в конце этого — начале следующего года, а выйти на стройку рассчитывает «уже в конце 2028-го», пишет пресс-служба.