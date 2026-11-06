Волгоградским медикам отвели участок под кампус
Проектирование нового колледжа начнется в конце 2026 года
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Волгоградский медицинский колледж объявил о решении построить в Волгограде еще одно учреждение среднего профобразования — на улице Космонавтов, в непосредственной близости к больничному городку. По словам главы региона, техническое и медико-санитарное задания разработаны «в полном объеме», к проектированию область приступит в конце этого — начале следующего года, а выйти на стройку рассчитывает «уже в конце 2028-го», пишет пресс-служба.
Объект будет создаваться по типу кампуса. Помимо образовательных пространств предусмотрены возможности для проживания студентов. Под застройку рассматривается участок около 11,6 га в Дзержинском районе, ограниченный улицами Землячки, Космонавтов и Симонова; для этой территории мэрия инициировала проект планировки и межевания.
Решение принято вскоре после запуска в колледже кластера «Профессионалитета» нацпроекта «Молодежь и дети». С 1 сентября в модернизированном корпусе работают восемь специализированных зон, грант на симуляционное оборудование экспертного класса превысил 60 млн руб. Подготовка ведется по четырем специальностям — сестринское и лечебное дело, лабораторная диагностика, акушерское дело — совместно с 25-й больницей, станцией скорой помощи, областной детской больницей и перинатальным центром №2.
Колледж с филиалами в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске насчитывает около 4,7 тыс. студентов и выпускает свыше 1 тыс. специалистов в год. Господин Бочаров отметил высокий конкурс при поступлении.