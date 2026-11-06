В Саратове выявили продажу разливного пива в жилых домах
Предприниматели вызваны в министерство и МВД для составления протоколов
В Саратове выявили продажу разливного пива в жилых домах. Как сообщили в министерстве экономического развития области, нарушения правил розничной продажи алкоголя зафиксированы в магазинах «Пивной стандарт» по адресам: ул. Южно-Зеленая, 7, ул. Лисина, 17, ул. Азина, 26 и ул. Миллеровская, 64, а также в объектах «Пивмаг» (пр. Энтузиастов, 34/40) и «Магазин разливного пива» (ул. Южная, 42). Еще три нарушения обнаружены в ходе совместного рейда с полицией.
Сеть «Пивной стандарт» работает по франшизе. Бренд принадлежит Андрею Хусаинову из Подмосковья, а саратовские точки оформлены на разных индивидуальных предпринимателей. «Пивмаг» связан с региональной сетью «Кега», насчитывающей более 100 филиалов, а под вывеской «Магазин разливного пива» на ул. Южная, 42 работает точка Beer Boom. Предприниматели вызваны в министерство и органы полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
В министерстве подчеркнули, что выявление и пресечение подобных нарушений ведется на системной основе. Все обращения граждан, в том числе поступающие через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент», отрабатываются в оперативном режиме.