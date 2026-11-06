В Саратове выявили продажу разливного пива в жилых домах. Как сообщили в министерстве экономического развития области, нарушения правил розничной продажи алкоголя зафиксированы в магазинах «Пивной стандарт» по адресам: ул. Южно-Зеленая, 7, ул. Лисина, 17, ул. Азина, 26 и ул. Миллеровская, 64, а также в объектах «Пивмаг» (пр. Энтузиастов, 34/40) и «Магазин разливного пива» (ул. Южная, 42). Еще три нарушения обнаружены в ходе совместного рейда с полицией.