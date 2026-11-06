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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

АвтоВАЗ задействует линию Lada Niva в субботнюю смену 7 ноября

Профком предприятия согласовал восьмичасовой рабочий день
Линия выпуска автомобилей семейства Lada Niva будет запущена в дневную смену на АвтоВАЗе в субботу, 7 ноября. Проект приказа о работе в выходной день согласовал профком предприятия, сообщает организация в соцсети «ВКонтакте».

пресс-служба президента РФ

Согласно приказу, линия Lada Niva на АвтоВАЗе будет работать в ближайшую субботу в течение восьми часов. Работа будет организована в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором.
Георгий Портнов