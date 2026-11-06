В Севастополе детсады оборудуют генераторами

Необходимость подготовки социальной инфраструктуры к перебоям с электричеством возникла на фоне недавних проблем в энергосистеме Крыма. В начале ноября на полуострове вводили ограничения подачи электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона. По данным «Крымэнерго», энергосистема работала в условиях дефицита мощности, а подачу электричества в населенные пункты осуществляли с учетом технических возможностей. Власти также сообщали о привлечении резервных источников питания для социально значимых объектов.