Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
ПрикамьеНовости компаний

«Т Плюс» восстановила благоустройство после замены тепломагистрали на улице Тургенева

Пермские тепловые сети завершили работы по восстановлению благоустройства на улице Тургенева в Мотовилихинском районе города Перми. Здесь энергетики заменили более 500 метров тепломагистралей, по которым тепло и горячая вода поступают в дома и социальные объекты, и обновили тепловые камеры – подземные помещения с оборудованием.
«Каждое лето мы проводим большую работу – выявляем и заменяем старые изношенные участки тепломагистралей на новые. Помимо улицы Тургенева, минувшим лето новые трубы появились на улицах Космонавта Леонова, Ласьвинской и Магистральной», – отметил заместитель главного инженера по техническому состоянию Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
Специалисты смонтировали современные прочные трубы, они покрыты особым слоем изоляции, которая защитит металл от коррозии и снизит теплопотери. Служить такие коммуникации будут не меньше 25 лет.
В процессе модернизации на улице Тургенева энергетики увеличили диаметр труб с 500 до 600 мм, что повысило пропускную способность системы теплоснабжения, чтобы подача тепла в дома горожан стала ещё надёжнее. Такие меры также позволят подключать к теплу новостройки.
Сейчас на объекте специалисты провели асфальтирование, установили бордюры и открыли движение транспорта.
Всего этим летом энергетики «Т Плюс» заменили в Перми 6 километров тепловых сетей. С 2015 года компания обновила в регионе более 500 км теплосетей, построила 3 насосные станции и 29 газовых котельных. Это системные инвестиции в развитие теплоснабжающего комплекса Прикамья.
«Т Плюс» обеспечивает теплом в Прикамье:
963 социальных объекта — детсады, школы, больницы, поликлиники;
351 здание учебных заведений — вузы, колледжи, лицеи;
42 дворца культуры;
7 661 многоквартирный дом.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»Реклама