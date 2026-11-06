В Екатеринбурге наградили победителей конкурса «Здоровое село — территория трезвости»
В Екатеринбурге, на территории Храма-на-Крови, прошла церемония награждения победителей областного конкурса «Здоровое село — территория трезвости», передает корреспондент «Ъ-Урал». Между призерами разделят фонд конкурса размером 9 млн руб. Всего было три категории победителей: малые, средние и крупные населенные пункты.
В малых победу одержала деревня Юрты (Слободо-Туринский район), получив 1 млн руб., в средних — деревня Нижний Катарач (Талицкий муниципальный округ), выиграв 1,5 млн руб., а в крупных первое место занял поселок Половинный (муниципальный округ Верхний Тагил), забрав с собой 2 млн руб.
Конкурс «Здоровое село — территория трезвости» учрежден в регионе в 2015 году. Участники — населенные пункты на территории Среднего Урала, не имеющие статуса муниципальных образований. Конкурсное жюри начисляло населенным пунктам баллы по нескольким критериям: проведение дня трезвости в населенном пункте, участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!», организация попечительства о народной трезвости в сельском населенном
пункте, создание волонтерских отрядов и участие в волонтерских движениях, направленных на укрепление здоровья населения, пропаганду трезвого и здорового образа жизни.