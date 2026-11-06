В Екатеринбурге наградили победителей конкурса «Здоровое село — территория трезвости»

Конкурс «Здоровое село — территория трезвости» учрежден в регионе в 2015 году. Участники — населенные пункты на территории Среднего Урала, не имеющие статуса муниципальных образований. Конкурсное жюри начисляло населенным пунктам баллы по нескольким критериям: проведение дня трезвости в населенном пункте, участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!», организация попечительства о народной трезвости в сельском населенном