МТС: спрос на видеонаблюдение в Свердловской области вырос в полтора раза
В Свердловской области за девять месяцев 2026 года количество продаж решений для видеонаблюдения выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба МТС. Основными заказчиками стали производственные и транспортные предприятия, а также образовательные организации.
По данным МТС, на промышленность, транспорт и образовательные учреждения пришлось около 70% новых контрактов. Системы видеонаблюдения используют для обеспечения безопасности объектов, контроля территорий и рабочих процессов. Чаще всего заказчики приобретают оборудование для видеонаблюдения вместе с услугами по его подключению.
Одним из наиболее быстрорастущих направлений стала торговля, где продажи таких решений увеличились более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В компании отмечают, что видеонаблюдение используется не только в крупных торговых центрах и сетевых магазинах, но и в небольших пунктах выдачи заказов маркетплейсов.
«Заметной тенденцией уходящего года стало постепенное смещение спроса от простейших охранных функций камер к видеоаналитике»,— рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
По его словам, такие системы позволяют выявлять нарушения производственных технологий, недостатки при погрузке транспорта, нехватку товаров на полках магазинов и отклонения от стандартов обслуживания клиентов. Видеоаналитика дает возможность обнаруживать подобные проблемы в режиме реального времени.