МТС: спрос на видеонаблюдение в Свердловской области вырос в полтора раза

Одним из наиболее быстрорастущих направлений стала торговля, где продажи таких решений увеличились более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В компании отмечают, что видеонаблюдение используется не только в крупных торговых центрах и сетевых магазинах, но и в небольших пунктах выдачи заказов маркетплейсов.