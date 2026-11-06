В Самарской области собрали 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 1,2 млн тонн масличных культур

В регионе собрали 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что выше планового задания примерно на 100 тыс. тонн. Валовой сбор масличных культур достиг 1,2 млн тонн — около 98,5% от плана. Окончательные итоги по картофелю, овощам и плодово-ягодной продукции подведут позже.