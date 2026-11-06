В Самарской области собрали 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 1,2 млн тонн масличных культур
В Самарской области озвучили результаты текущей уборочной страды и подготовку к сезону 2027 года. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.
В регионе собрали 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что выше планового задания примерно на 100 тыс. тонн. Валовой сбор масличных культур достиг 1,2 млн тонн — около 98,5% от плана. Окончательные итоги по картофелю, овощам и плодово-ягодной продукции подведут позже.
Правительство РФ в качестве федеральной поддержки направит более 13 млрд руб. на выполнение агротехнологических работ при возделывании озимых в 22 субъектах страны. Самарская область вошла в число получателей этой поддержки. Планируется компенсация до 70% затрат на сев озимых культур.
В регионе началась подготовка базы под урожай следующего года.