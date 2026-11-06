В Оренбуржье все 42 муниципальных округа получили паспорта готовности к зиме
В Оренбургской области все 42 муниципальных района и округа приступили к отопительному периоду с 1 по 16 октября. Об этом заявили на на еженедельном штабе с муниципальными образованиями, сообщает правительство Оренбуржья.
В ведомстве отмечают, что при возникновении локальных аварийных ситуаций вопросы решаются совместно с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. Задачу по получению паспорта готовности в этому году выполнили раньше установленного срока.
В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона было направлено 1,91 млн руб. Запланирована реализация 88 мероприятий, из них 60 объектов уже завершены.