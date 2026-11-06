На Ставрополье лжесотрудника ФСБ приговорили к заключению за покушение на мошенничество
Ессентукский городской суд приговорил жителя Севастополя к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за покушение на мошенничество. По данным краевого УФСБ, он выдавал себя за сотрудника спецслужбы и получил от жителя Ставропольского края более 1,1 млн руб. за обещанное содействие в изменении категории годности к военной службе его братьев.
Как уточнили в прокуратуре региона, деньги были переданы в августе 2024 года. В декабре того же года осужденный потребовал дополнительную сумму, после чего потерпевший обратился в правоохранительные органы. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).