На Ставрополье лжесотрудника ФСБ приговорили к заключению за покушение на мошенничество

Как уточнили в прокуратуре региона, деньги были переданы в августе 2024 года. В декабре того же года осужденный потребовал дополнительную сумму, после чего потерпевший обратился в правоохранительные органы. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).