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Ростов-на-ДонуНовости компаний

«ЮГАГРО 2026»: в Краснодаре пройдет 33-я международная выставка для растениеводства

С 17 по 20 ноября 2026 года в ВКК «Экспоград Юг» (Краснодар) состоится 33-я Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО». Экспозиция охватывает технику, оборудование и материалы для производства и переработки растениеводческой продукции

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешн

Разделы экспозиции

Экспозиция разделена на четыре тематических блока:
  1. 1.

    Сельскохозяйственная техника — павильоны 1, 2, 3, открытые площадки 1 и 2. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран. На стенде Ростсельмаш будут представлены премьеры: гибридный зерноуборочный комбайн Н820 и трактор Ростсельмаш 3580. Всего на стенде — 16 единиц техники, оборудования и цифровых решений. Техника CLAAS будет представлена на стенде компании «Мировая техника». Также на стенде «Мировой техники» будет представлена техника производителя Faresin.

  2. 2.

    Агрохимия и семена — павильоны 4 и 2. Производители и поставщики из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. В павильоне 4 разместится экспозиция российского семеноводства, где будут представлены разработки отечественных селекционных центров и производителей семян. Компания «РОСАГРОТРЕЙД» представит селекционные достижения в области кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои и гороха.

  3. 3.

    Оборудование для хранения и переработки — павильоны 2 и 3, открытая площадка 1. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран.

  4. 4.

    Оборудование для полива и теплиц — павильон 2, открытая площадка 1. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран.

Международный состав участников

На выставке представлены производители и поставщики из России и Беларуси, а также из Бразилии, Индии, Китая, Турции и других стран. Компании из Китая и Турции участвуют в выставке в рамках национальных павильонов. Это подтверждает интерес производителей и поставщиков этих стран к российскому аграрному рынку.

Регистрация посетителей

На выставку уже зарегистрированы специалисты АПК более чем из 70 регионов России. Для аграриев посещение выставки и деловой программы бесплатное; электронный билет оформляется на официальном сайте «ЮГАГРО».

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешн

Деловая программа

Расписание деловой программы «ЮГАГРО 2026» включает больше 40 мероприятий — конференции, круглые столы, семинары и презентации. Тон обсуждению ключевых трендов зададут:

  • Конференция «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026» — 17 ноября, 10:00–12:00, Конференц-зал № 2.1. Организатор — «Коммерсантъ Юг России». В программе: результаты сезона 2026 года, себестоимость и доступность кредитов, семеноводство и селекция, промышленная безопасность при хранении зерна, рынок СЗР и удобрений, цифровизация растениеводства.

  • Конференция «Биотехнологии в сельском хозяйстве: драйвер экспортного потенциала АПК» — 18 ноября, 10:00–12:00, Конференц-зал № 1.1. Обсудят решения в селекции и роль биотехнологий, выход на новые рынки в период трансформации, кадры и цифровизацию АПК. Организаторы: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», ГК «Прогресс Агро» и «АйТиИ Экспо Интернешнл».

Бесплатный сервис для посетителей

В мобильном приложении YugAgro Connect доступен бесплатный сервис «Лидсканирование»: он позволяет получать и сохранять контакты за секунды — они хранятся в скан-кабинете и выгружаются в Excel.

Розыгрыш экипировки «Агропробег-«ЮГАГРО»

В течение всех четырех дней выставки пройдет розыгрыш экипировки 3-го сезона «Агропробег-«ЮГАГРО» — толстовок, футболок и шоперов. «Агропробег-«ЮГАГРО» — совместный медиа-проект выставки «ЮГАГРО» и онлайн-сообщества профессионалов АПК YugAgro Connect. Проект показывает отечественное сельское хозяйство через людей, которые работают в отрасли и меняют агробизнес. Снято 3 сезона, включающие более 40 серий; все выпуски доступны бесплатно в онлайн-сообществе YugAgro Connect.

Как посетить

«ЮГАГРО» пройдет с 17 по 20 ноября 2026 года в ВКК «Экспоград Юг» (Краснодар). Для специалистов АПК посещение выставки и деловой программы бесплатное. Бесплатная электронная регистрация посетителей открыта — билет можно получить на официальном сайте выставки.

Экосистема «ЮГАГРО»: не четыре дня, а весь сезон

Отраслевая экосистема «ЮГАГРО» создана для взаимодействия в течение года производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции, руководителей и специалистов агропромышленных предприятий со своими клиентами и партнерами.
В экосистему «ЮГАГРО» входят выставка, онлайн-сообщество профессионалов АПК YugAgro Connect, деловая программа выставки, медиапроект «Агропробег-«ЮГАГРО» и спецпроект для производителей оборудования и материалов для АПК «Сила Роста».
Вместе это обеспечивает постоянный доступ к рынку — к его участникам, технологиям и сделкам — в течение всего года, а не только в дни выставки.

  • Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

  • Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

  • Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS

Бесплатный билет на выставку можно получить по ссылке https://yugagro.org/ru/visit/visitor-registration/
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»
https://yugagro.org/ru/media/news/2026/october/14/sila-rosta-spetsproekt-yugagro/Реклама. 6+