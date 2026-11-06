Беспилотная опасность в Краснодаре отменена
Угроза атаки беспилотников в Краснодаре отменена днем 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
При обнаружении обломков БПЛА жителей и гостей Краснодара просят сообщить об этом по телефону 112. Нельзя подходить к ним и по возможности не допускать к обломкам третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Фотографировать части упавших беспилотников запрещено.
Кроме того, граждан призывают при обнаружении публикаций об этом в социальных сетях и мессенджерах не отвечать на уточняющие вопросы в комментариях.
Отражение атаки БПЛА в Краснодаре началось этой ночью, сигнал объявили около 03:21 мск. Утром 6 ноября в городе повторно включили сирену. Жителей краевого центра призвали не отпускать детей в школы и детские сады до нормализации обстановки.