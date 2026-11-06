Беспилотная опасность в Краснодаре отменена

При обнаружении обломков БПЛА жителей и гостей Краснодара просят сообщить об этом по телефону 112. Нельзя подходить к ним и по возможности не допускать к обломкам третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Фотографировать части упавших беспилотников запрещено.