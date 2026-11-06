Агрострахование на Ставрополье охватило уже треть посевных площадей
В Ставропольском крае расширяют механизмы агрострахования: на субсидирование страхования в растениеводстве в этом году предусмотрено более 785 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Благодаря этой мере просубсидировано свыше 1 млн га посевных площадей — около 35% их общей площади в регионе. Получателями субсидий стали 197 сельхозпредприятий, в том числе 58 фермерских хозяйств. Для сравнения: в 2025 году поддержка была оказана в отношении страхования 936 тыс. га, или 30% посевной площади.
Власти связывают рост охвата с востребованностью механизма среди сельхозпроизводителей: агрострахование позволяет защитить урожай от непредвиденных рисков, компенсировать возможные убытки и сохранить финансовую устойчивость хозяйств.