Агрострахование на Ставрополье охватило уже треть посевных площадей

Благодаря этой мере просубсидировано свыше 1 млн га посевных площадей — около 35% их общей площади в регионе. Получателями субсидий стали 197 сельхозпредприятий, в том числе 58 фермерских хозяйств. Для сравнения: в 2025 году поддержка была оказана в отношении страхования 936 тыс. га, или 30% посевной площади.