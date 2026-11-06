На Дону за 105 млн рублей отремонтировали участок дороги к границе Волгоградской области

Дорога Котельниково – Зимовники – Сальск – Песчанокопское — одна из основных транспортных артерий восточных районов Ростовской области. Она обеспечивает межмуниципальные связи и выполняет логистическую функцию, соединяя регион с Волгоградской областью. В рамках системного обновления трассы в текущем году отремонтированы и другие ее участки, что повысило пропускную способность и безопасность движения.