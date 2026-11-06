На Дону за 105 млн рублей отремонтировали участок дороги к границе Волгоградской области
В Ростовской области завершен ремонт участка региональной автодороги Котельниково – Зимовники – Сальск – Песчанокопское, пролегающей в Орловском районе. Об этом сообщили в правительстве региона.
Ремонт коснулся участка протяженностью почти 6 км, имеющего ключевое значение для сообщения региона с Волгоградской областью. Государственный контракт на проведение работ общей стоимостью свыше 105,2 млн рублей был заключен 30 марта 2026 года; к настоящему моменту все предусмотренные договором мероприятия полностью выполнены.
Дорога Котельниково – Зимовники – Сальск – Песчанокопское — одна из основных транспортных артерий восточных районов Ростовской области. Она обеспечивает межмуниципальные связи и выполняет логистическую функцию, соединяя регион с Волгоградской областью. В рамках системного обновления трассы в текущем году отремонтированы и другие ее участки, что повысило пропускную способность и безопасность движения.