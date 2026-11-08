В Черноземье 10 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +5°C
Во вторник, 10 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +2°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +3°C, днем поднимется до +6°C, вечером будет +5°C, а ночью температура опустится до +3°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +3°C, днем воздух прогреется до +5°C, вечером столбик термометра покажет +4°C, а ночью температура вновь опустится до +3°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается +2°C, днем будет до +5°C, вечером +4°C, а ночью температура опустится до +3°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +3°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +4°C, а ночью столбик термометра покажет +3°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +3°C, днем — +5°C, вечером столбик термометра покажет до +4°C, а ночью будет +3°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +2°C, днем — +5°C, вечером — +4°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +2°C. Ветер до 3 м/с.