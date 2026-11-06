В Миассе ввели в строй третью очередь парк-отеля «Тургояк резорт»
Администрация Миасского городского округа выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания третьего корпуса парк-отеля «Тургояк резорт», расположенного на территории «Хвойные острова» возле озера Тургояк.
По данным застройщика, общая площадь шестиэтажного здания составляет 18,5 тыс. кв. м. Номерной фонд — 328 номеров разных категорий вместимостью до 656 человек. Планируется ввод в строй еще двух корпусов на 324 апартамента.
По данным городской администрации, в 2025 году официальный туристический поток в Миасский городской округ достиг 225 тысяч человек, в высокий сезон загрузка гостиниц доходила до 80%.
Застройщик курорта — ООО СЗ «Тургояк резорт». По данным системы СПАРК-Интерфакс, совладельцами компании являются Евгений Кононов и бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин. Директор компании — Данил Жилин. Выручка компании за 2025 год составила 65 млн руб.