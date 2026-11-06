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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Двух жительниц Симферополя осудили за хищение 190 млн рублей под видом инвестиций

В Симферополе в отношении двух местных жительниц вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 190 млн руб. под видом инвестиций в деятельность по покупке брендовых товаров и их дальнейшей перепродаже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
В период с 2019 по 2024 год подсудимые убеждали потерпевших в возможности получить прибыль от инвестирования средств в деятельность по приобретению и дальнейшей реализации товаров известных мировых брендов. При этом фигурантки не собирались исполнять взятые на себя обязательства.
Суд приговорил одну из виновных к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Вторую фигурантку приговорили к шести годам лишения свободы, отсрочив наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Алина Зорина