Двух жительниц Симферополя осудили за хищение 190 млн рублей под видом инвестиций

В Симферополе в отношении двух местных жительниц вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 190 млн руб. под видом инвестиций в деятельность по покупке брендовых товаров и их дальнейшей перепродаже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.