В честь 80-летия клуба «Локомотив-Кубань» сыграет против сборной России
«Локомотив-Кубань» 29 ноября проведет в Краснодаре матч против сборной России по баскетболу. Встреча состоится в «Баскет-Холле» в 15:00 и станет центральным событием празднования 80-летия клуба, передает пресс-служба клуба.
Для краснодарской команды это будет первый матч против национальной сборной. Ранее юбилеи «Локомотива-Кубань» отмечали играми сборной России с зарубежными соперниками: в 2016 году в Краснодаре состоялся отборочный матч Евробаскета против Швеции, а в 2018-м — встреча квалификации Кубка мира с Францией.
Дополнительный интерес к предстоящей игре придает участие в расширенном списке сборной воспитанников академии «Локомотива» Павла Рябкова и Романа Ворсулева. Если баскетболисты войдут в состав на матч, им предстоит сыграть против команды, в которой они начинали спортивную карьеру.
Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев назвал встречу со сборной подарком болельщикам юга России и отметил, что участие воспитанников клуба в национальной команде подтверждает возможности системы подготовки игроков академии. Он также поблагодарил Российскую федерацию баскетбола за возможность провести матч в Краснодаре.
Президент РФБ Андрей Кириленко отметил развитие баскетбольной инфраструктуры и системы подготовки молодых игроков в Краснодарском крае. По его словам, предстоящие встречи должны стать возможностью для сборной проверить силы в противостоянии с одним из ведущих клубов Единой лиги ВТБ. Кириленко также обратил внимание на работу главного тренера национальной команды Зорана Лукича, который в условиях ограниченного доступа к международным турнирам делает акцент на развитии молодых игроков и обновлении состава, а также на результатах «Локомотива-Кубань» под руководством Томислава Томовича.