В честь 80-летия клуба «Локомотив-Кубань» сыграет против сборной России

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил развитие баскетбольной инфраструктуры и системы подготовки молодых игроков в Краснодарском крае. По его словам, предстоящие встречи должны стать возможностью для сборной проверить силы в противостоянии с одним из ведущих клубов Единой лиги ВТБ. Кириленко также обратил внимание на работу главного тренера национальной команды Зорана Лукича, который в условиях ограниченного доступа к международным турнирам делает акцент на развитии молодых игроков и обновлении состава, а также на результатах «Локомотива-Кубань» под руководством Томислава Томовича.