Студента из Севастополя будут судить за госизмену
В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении студента местного вуза, который обвиняется в государственной измене, участии в террористической деятельности, покушении на изготовление взрывчатых веществ, приобретении и хранении взрывного устройства и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Согласно версии следствия, 20-летний обвиняемый установил контакт с представителем украинской спецслужбы в интернете и выразил готовность принимать участие в деятельности террористической организации. С августа по октябрь прошлого года он фотографировал объекты Вооруженных Сил РФ и передал собранные в ходе визуальной разведки сведения украинской спецслужбе. Также он передал фотографии агитационно-пропагандистской листовки с символикой террористической организации, распечатанной им и размещенной на территории Севастополя.
Известно, что в доме фигуранта обнаружили и изъяли полученные от сотрудника украинской спецслужбы взрывчатое вещество массой около 1 кг, электродетонатор, устройство для дистанционного подрыва и 3 кг компонентов для самодельного изготовления взрывчатых веществ.
20-летнего жителя Севастополя задержали. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.