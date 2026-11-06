Студента из Севастополя будут судить за госизмену

Согласно версии следствия, 20-летний обвиняемый установил контакт с представителем украинской спецслужбы в интернете и выразил готовность принимать участие в деятельности террористической организации. С августа по октябрь прошлого года он фотографировал объекты Вооруженных Сил РФ и передал собранные в ходе визуальной разведки сведения украинской спецслужбе. Также он передал фотографии агитационно-пропагандистской листовки с символикой террористической организации, распечатанной им и размещенной на территории Севастополя.