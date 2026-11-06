В Махачкале оштрафовали врача, вымогавшего плату за роды

По версии следствия, в декабре 2024 года подсудимая в служебном помещении медицинского учреждения потребовала у роженицы 25 тысяч рублей за проведение родоразрешения. Введенная в заблуждение потерпевшая перечислила указанную сумму на счет врача, после чего та распорядилась полученными деньгами по собственному усмотрению.