В Махачкале оштрафовали врача, вымогавшего плату за роды
В Махачкале завершено рассмотрение уголовного дела в отношении врача одной из городских больниц, обвинявшейся в мошенничестве при оказании медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
По версии следствия, в декабре 2024 года подсудимая в служебном помещении медицинского учреждения потребовала у роженицы 25 тысяч рублей за проведение родоразрешения. Введенная в заблуждение потерпевшая перечислила указанную сумму на счет врача, после чего та распорядилась полученными деньгами по собственному усмотрению.
Собранные следственными органами СКР по Республике Дагестан доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Действия фигурантки суд квалифицировал по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Наказанием стал штраф.