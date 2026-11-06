Астраханские выплаты контрактникам перестанут быть однократными

Расходы будут заложены при втором чтении бюджета Астраханской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. С 1 млн руб. в сентябре 2023 года до 1,6 млн руб. в феврале 2025-го, а к 2026 году региональная часть достигла 2,1–2,6 млн руб. С учетом федеральных 400 тыс. руб. совокупные «подъемные» астраханского контрактника сегодня достигают 3 млн руб.