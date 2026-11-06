Астраханские выплаты контрактникам перестанут быть однократными
Программу продлили до конца 2027 года
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин внес в региональное заксобрание проект поправок к закону о единовременных выплатах военным контрактникам. Документ продлевает программу до 31 декабря 2027 года.
Ключевое нововведение — исключение слова «однократно». В пояснительной записке это подано как «уточнение условия предоставления выплаты». Если раньше регион стимулировал первичный приход добровольцев, то теперь фокус смещается на удержание обстрелянных военнослужащих.
Расходы будут заложены при втором чтении бюджета Астраханской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. С 1 млн руб. в сентябре 2023 года до 1,6 млн руб. в феврале 2025-го, а к 2026 году региональная часть достигла 2,1–2,6 млн руб. С учетом федеральных 400 тыс. руб. совокупные «подъемные» астраханского контрактника сегодня достигают 3 млн руб.
Принятие закона потребует синхронизации подзаконных актов — региональных постановлений, регулирующих порядок выплат и их возврат при досрочном расторжении контракта. Антикоррупционная экспертиза замечаний не выявила.