Очаги ясеневой златки заняли 225 гектаров лесов Ростовской области
Действующие очаги ясеневой изумрудной узкотелой златки на землях лесного фонда Ростовской области занимают 225,2 га. Такими данными с изданием «Ведомости Юг» поделилось региональное министерство природных ресурсов.
Вредитель угрожает ясеневым насаждениям: личинки развиваются под корой и разрушают проводящие ткани дерева, что приводит к его усыханию. Первый очаг поражения в Ростове-на-Дону зафиксировали в 2023 году в Кумженской роще. По данным городских властей, ясени в городской черте заражены практически повсеместно.
В 2025 году подведомственные минприроды учреждения провели санитарно-оздоровительные мероприятия в насаждениях, поврежденных златкой, на площади 80,3 га. На 2026 год запланированы работы на 81,8 га, из них к 1 октября текущего года охвачено 36 га. На 2027 год запланированы мероприятия на 180 га.
При этом ясень не использовался при создании лесных культур на землях лесного фонда области с 2006 по 2026 год. Основными лесообразующими породами остаются дуб, сосна и акация. Общая площадь земель лесного фонда Ростовской области — 360,1 тыс. га, ежегодно в лесничествах региона высаживают деревья на площади 1 350 га. При посадке лесных культур на месте вырубленных ясеней приживаемость в регионе составляет порядка 50%.
Сейчас минприроды прорабатывает выделение средств из регионального бюджета на создание нового лесного питомника в Тарасовском районе и реконструкцию Обливского лесного питомника. Это, как ожидается, увеличит возможности региона по выращиванию посадочного материала для восстановления лесов, в том числе на площадях, выбывших из-за поражения вредителем.