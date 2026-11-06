Очаги ясеневой златки заняли 225 гектаров лесов Ростовской области

В 2025 году подведомственные минприроды учреждения провели санитарно-оздоровительные мероприятия в насаждениях, поврежденных златкой, на площади 80,3 га. На 2026 год запланированы работы на 81,8 га, из них к 1 октября текущего года охвачено 36 га. На 2027 год запланированы мероприятия на 180 га.