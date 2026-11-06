Территорию Челябинского городского бора расширили на 1,5 га
Особо охраняемую природную территорию Челябинского городского бора увеличили более чем на 1,5 га за счет присоединения участка возле стадиона «Инга». Решение об изменении статуса земли принято после обследования территории учеными, которые зафиксировали там реликтовый лес с вековыми соснами, липами и редкими краснокнижными растениями, сообщает министерство экологии региона.
Как пояснил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев, ранее этот участок не был разграничен, а несколько лет назад правительство региона внесло его в охранную зону памятника природы. «После проведенных исследований и обсуждений на площадке Общественной палаты Челябинской области специалисты предложили присвоить территории рядом со стадионом „Инга“ статус особо охраняемой, включив ее непосредственно в состав заповедного объекта»,— прокомментировал господин Кинев.
Новый статус участка допускает на нем только обустройство познавательных маршрутов для экологического туризма при приоритете сохранения природного ландшафта. После расширения границ общая площадь Челябинского городского бора достигла почти 1190 га. В настоящее время на территории памятника природы действуют пять обустроенных экотроп.