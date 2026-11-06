Территорию Челябинского городского бора расширили на 1,5 га

Как пояснил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев, ранее этот участок не был разграничен, а несколько лет назад правительство региона внесло его в охранную зону памятника природы. «После проведенных исследований и обсуждений на площадке Общественной палаты Челябинской области специалисты предложили присвоить территории рядом со стадионом „Инга“ статус особо охраняемой, включив ее непосредственно в состав заповедного объекта»,— прокомментировал господин Кинев.