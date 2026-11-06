УК вернет жителям дома на проспекте Королева в Ростове 221,9 тысячи рублей
Управляющая компания «УК Военвед» произвела перерасчет платы за содержание жилья жителям дома № 18Б на проспекте Королева в Ростове-на-Дону на сумму 221,9 тыс. рублей. Как сообщила Государственная жилищная инспекция Ростовской области, поводом стала жалоба собственника квартиры на необоснованное увеличение платы за содержание жилого помещения.
Инспекция провела проверку и подтвердила нарушение. После вмешательства ГЖИ управляющая организация скорректировала начисления — перерасчет отразили в платежных документах за октябрь.
В ведомстве напомнили жителям региона порядок действий при спорных начислениях: если размер платы за содержание жилья вызывает вопросы, сначала стоит запросить разъяснения у управляющей организации. При отсутствии результата собственники могут направить обращение в Госжилинспекцию.