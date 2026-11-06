УК вернет жителям дома на проспекте Королева в Ростове 221,9 тысячи рублей

В ведомстве напомнили жителям региона порядок действий при спорных начислениях: если размер платы за содержание жилья вызывает вопросы, сначала стоит запросить разъяснения у управляющей организации. При отсутствии результата собственники могут направить обращение в Госжилинспекцию.