Поезда дальнего следования могут задержаться из-за учений в Воронежской области
В пятницу, 6 ноября, на участке Воронеж-Курский — Ведуга в Воронежской области будут проходить тактические учения по отработке ликвидации последствий нештатных ситуаций на железной дороге. В связи с этим возможны кратковременные задержки поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Об этом предупреждает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).
«Приносим извинения за неудобства и просим учитывать данные обстоятельства при планировании поездок»,— говорится в сообщении пресс-службы ЮВЖД.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», 26 октября в результате массированной атаки БПЛА на железной дороге в Воронежской области пропало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов было приостановлено. Позже появилась информация, что в поезде №11 Анапа—Москва, поврежденном при атаке БПЛА на станции Сомово в пригороде Воронежа, ехали футболисты московского «Локомотива».
Накануне также стало известно, что в январе — октябре 2026 года с вокзалов и станций ЮВЖД поездами дальнего следования отправились 4,4 млн пассажиров. Это на 2,2% превышает прошлогодний показатель.