Поезда дальнего следования могут задержаться из-за учений в Воронежской области

В пятницу, 6 ноября, на участке Воронеж-Курский — Ведуга в Воронежской области будут проходить тактические учения по отработке ликвидации последствий нештатных ситуаций на железной дороге. В связи с этим возможны кратковременные задержки поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Об этом предупреждает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).