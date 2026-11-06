В Ростове утвердили подготовку территории под строительство Бульвара Авиаторов

Первый участок предусматривает реконструкцию улицы Берберовской на отрезке от Вересаева до 40-летия Победы; здесь также планируется построить развязку на пересечении Берберовской и Вересаева. Второй участок соединит эту развязку с въездом на территорию старого аэропорта со стороны проспекта Шолохова. Третья часть проекта — транспортная развязка на пересечении въезда на территорию бывшего аэропорта и проспекта Шолохова.