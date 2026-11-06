В Ростове утвердили подготовку территории под строительство Бульвара Авиаторов
Городская администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление о подготовке территории под строительство Бульвара Авиаторов и транспортных развязок в районе старого аэропорта. К документу приложены проект межевания и положение о размещении будущей дороги. Ранее департаменту автомобильных дорог было поручено подготовить проект планировки участка площадью 6,6 га.
Идея создания транспортного сообщения от Александровки к старому аэропорту появилась еще в сентябре 2024 года. Согласно проекту, будущая дорога будет состоять из трех основных частей.
Первый участок предусматривает реконструкцию улицы Берберовской на отрезке от Вересаева до 40-летия Победы; здесь также планируется построить развязку на пересечении Берберовской и Вересаева. Второй участок соединит эту развязку с въездом на территорию старого аэропорта со стороны проспекта Шолохова. Третья часть проекта — транспортная развязка на пересечении въезда на территорию бывшего аэропорта и проспекта Шолохова.
Реализация проекта, как ожидается, улучшит транспортное сообщение между Александровкой и районом старого аэропорта. Работы запланированы на 2027 год.