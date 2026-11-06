Ростов сохранил место в пятерке лидеров складского строительства в России
Ростов-на-Дону вошел в число ключевых региональных рынков складской недвижимости по итогам девяти месяцев 2026 года, несмотря на общее снижение объемов нового строительства в стране. По данным консалтинговой компании CORE.XP, на донскую столицу пришлось 5% совокупного ввода качественных складов в регионах России.
Указанный результат — пятый после Санкт-Петербурга (20%), Новосибирска (7%) и Самары (6%). Аналогичную долю показал Екатеринбург, далее следуют Краснодар (4%) и Казань (2%). При этом положение Ростова-на-Дону тем более значимо, что сам рынок за январь–сентябрь сократил объемы ввода почти вдвое: в регионах, за исключением Московского региона, построено 1,712 млн кв. м против 3,148 млн кв. м годом ранее, то есть рынок недосчитался около 1,4 млн кв. м площадей.
Снижение строительной активности шло последовательно на протяжении всех трех кварталов. В первом было построено 779 тыс. кв. м — 46% совокупного ввода за девять месяцев, во втором объем сократился до 580 тыс. кв. м, в третьем — до 353 тыс. кв. м. Для сравнения: по итогам 2024 года в регионах было построено 2,467 млн кв. м складов, а в 2025 году, ставшем рекордным, — 4,233 млн кв. м. На фоне сжатия рынка изменилась и структура нового строительства: доля спекулятивных объектов, предназначенных для сдачи в аренду или продажи, за девять месяцев составила 30%, увеличившись на 12 процентных пунктов год к году. Квартальная динамика при этом была неоднородной: 41% в первом квартале, 12% во втором и 36% в третьем.
На восемь ключевых региональных рынков, в число которых наряду с Ростовом-на-Дону входят Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Краснодар и Казань, пришлось 48% общего объема ввода. За пределами крупнейших логистических центров наиболее значительные объемы строительства зафиксированы в Набережных Челнах (163 тыс. кв. м), Кемерове (104 тыс. кв. м) и Омске (100 тыс. кв. м). Для сравнения: в Московском регионе за тот же период завершено строительство складов общей площадью 1,668 млн кв. м — практически сопоставимо с совокупным вводом на всех региональных рынках исследования.