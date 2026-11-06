Ростов сохранил место в пятерке лидеров складского строительства в России

Снижение строительной активности шло последовательно на протяжении всех трех кварталов. В первом было построено 779 тыс. кв. м — 46% совокупного ввода за девять месяцев, во втором объем сократился до 580 тыс. кв. м, в третьем — до 353 тыс. кв. м. Для сравнения: по итогам 2024 года в регионах было построено 2,467 млн кв. м складов, а в 2025 году, ставшем рекордным, — 4,233 млн кв. м. На фоне сжатия рынка изменилась и структура нового строительства: доля спекулятивных объектов, предназначенных для сдачи в аренду или продажи, за девять месяцев составила 30%, увеличившись на 12 процентных пунктов год к году. Квартальная динамика при этом была неоднородной: 41% в первом квартале, 12% во втором и 36% в третьем.