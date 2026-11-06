В Ставрополе преподавателя вуза подозревают в хищении гранта на 1 млн рублей

Для имитации работы над проектом он заключил фиктивный договор со сторонним исполнителем, который фактически исследования не проводил. Вместо новых разработок, как отмечают в МВД, фигурант выдавал за результаты исследований 2023–2024 годов материалы собственной выпускной квалификационной работы, защищённой в 2021 году. Часть работ выполнялась сторонними лицами без официального оформления и оплаты из грантовых средств, предусмотренные испытания системы на токсичность не проводились.