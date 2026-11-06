В Ставрополе преподавателя вуза подозревают в хищении гранта на 1 млн рублей
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении старшего преподавателя одного из региональных вузов, подозреваемого в хищении 1 млн рублей, полученных на научный проект. Как сообщило краевое управление МВД, факт мошенничества при получении гранта выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Ставрополю совместно с коллегами из УФСБ.
По предварительным данным следствия, в августе 2022 года 27-летний преподаватель заключил соглашение с фондом о предоставлении 1 млн рублей на разработку системы для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Выполнить принятые обязательства мужчина не собирался.
Для имитации работы над проектом он заключил фиктивный договор со сторонним исполнителем, который фактически исследования не проводил. Вместо новых разработок, как отмечают в МВД, фигурант выдавал за результаты исследований 2023–2024 годов материалы собственной выпускной квалификационной работы, защищённой в 2021 году. Часть работ выполнялась сторонними лицами без официального оформления и оплаты из грантовых средств, предусмотренные испытания системы на токсичность не проводились.
Несмотря на невыполнение значительной части обязательств, преподаватель направил в фонд промежуточный и итоговый отчеты с заведомо ложными сведениями об объемах, сроках и стоимости работ. Введенные в заблуждение представители организации приняли отчетность и перечислили оставшиеся средства. Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей, которыми подозреваемый, по данным следствия, распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено следственной частью по расследованию организованных преступлений следственного управления МВД по Ставрополю по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).