На Краснодар пришлось 4% объема нового строительства складских площадей в РФ
Краснодар обеспечил 4% ввода новых складских площадей на региональных рынках России за январь—сентябрь 2026 года. При этом совокупный объем строительства качественной складской недвижимости за пределами Московского региона сократился на 46% год к году, до 1,712 млн кв. м. По данным CORE.XP, по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года рынок недосчитался около 1,4 млн кв. м новых складов.
Снижение строительной активности продолжалось на протяжении всех трех кварталов. В январе—марте было введено 779 тыс. кв. м складской недвижимости, во втором квартале — 580 тыс. кв. м, в третьем — 353 тыс. кв. м. Таким образом, квартальный объем нового строительства с начала года сократился более чем вдвое.
После ввода 2,467 млн кв. м складов в 2024 году региональный рынок достиг рекордных показателей в 2025 году: за год было построено 4,233 млн кв. м. В 2026 году динамика изменилась. По оценке CORE.XP, в четвертом квартале может быть введено еще около 1,1 млн кв. м, а общий результат года составит 2,8 млн кв. м — на 34% меньше прошлогоднего.
На фоне сокращения общего объема строительства изменилась структура предложения. Доля спекулятивных складов, предназначенных для сдачи в аренду или продажи на открытом рынке, за девять месяцев достигла 30%, увеличившись на 12 процентных пунктов год к году. В первом квартале показатель составлял 41%, во втором снизился до 12%, а в третьем вырос до 36%.
На восемь крупнейших региональных складских рынков пришлось 48% нового строительства. Лидером стал Санкт-Петербург с долей 20%. На Новосибирск пришлось 7%, Самару — 6%, Ростов-на-Дону и Екатеринбург — по 5%, Краснодар — 4%, Казань — 2%.
За пределами крупнейших логистических центров заметные объемы строительства зафиксированы в Набережных Челнах (163 тыс. кв. м), Кемерове (104 тыс. кв. м) и Омске (100 тыс. кв. м).