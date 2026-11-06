На Краснодар пришлось 4% объема нового строительства складских площадей в РФ

После ввода 2,467 млн кв. м складов в 2024 году региональный рынок достиг рекордных показателей в 2025 году: за год было построено 4,233 млн кв. м. В 2026 году динамика изменилась. По оценке CORE.XP, в четвертом квартале может быть введено еще около 1,1 млн кв. м, а общий результат года составит 2,8 млн кв. м — на 34% меньше прошлогоднего.