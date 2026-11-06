Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье из незаконного оборота изъяли более 2800 пачек сигарет и свыше 200 упаковок махорки

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Бугурусланский» выявили факт незаконной реализации табачной продукции без специальной маркировки в табачном торговом павильоне. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из незаконного оборота изъяли более 2800 пачек сигарет и свыше 200 упаковок махорки. Изъятые товары направлены на исследование. По данному факту проводится проверка.
Руфия Кутляева