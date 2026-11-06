В Оренбуржье из незаконного оборота изъяли более 2800 пачек сигарет и свыше 200 упаковок махорки
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Бугурусланский» выявили факт незаконной реализации табачной продукции без специальной маркировки в табачном торговом павильоне. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.
Из незаконного оборота изъяли более 2800 пачек сигарет и свыше 200 упаковок махорки. Изъятые товары направлены на исследование. По данному факту проводится проверка.