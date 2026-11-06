В Оренбуржье в ночь на 6 ноября прошел первый снегопад
Для уборки снега на западе региона пришлось подключить коммунальную технику
В Оренбургской области в ночь на пятницу, 6 ноября, прошел первый снегопад, однако наиболее обильным он оказался на западе региона — в Бузулуке. На дороги города вышла коммунальная техника — в первую очередь на участки с наиболее интенсивным движением. Об этом сообщил глава Бузулука Владимир Песков.
Снег убирают и посыпают пескосоляной смесью. Господин Песков предупредил жителей, что, по прогнозам синоптиков, погода будет переменчивой: ожидаются и снег, и дождь, а температура будет колебаться от 5 до +4 градусов. Мэр города рекомендовал автовладельцам как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю.
Ранее областное МЧС предупредило жителей Оренбуржья об обильных осадках и сильном ветре 6 ноября. В большинстве районов порывы могут достигать 15–23 м/с, а в центральных и восточных — 21–23 м/с.