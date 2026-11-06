В Оренбуржье в ночь на 6 ноября прошел первый снегопад

В Оренбургской области в ночь на пятницу, 6 ноября, прошел первый снегопад, однако наиболее обильным он оказался на западе региона — в Бузулуке. На дороги города вышла коммунальная техника — в первую очередь на участки с наиболее интенсивным движением. Об этом сообщил глава Бузулука Владимир Песков.