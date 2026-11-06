Краснодар вошел в число городов с самыми дорогими билетами в кино
Поход в театр в городах-миллионниках обходится в среднем в 2,7 раза дороже билета в кино. Минимальная стоимость театрального билета в ноябре 2026 года составляла в среднем 1,15 тыс. руб., киносеанса — 435 руб. Такие данные приводит геосервис 2ГИС по итогам анализа цен в 16 крупнейших городах России.
Дешевле всего сходить на спектакль можно в Омске — от 710 руб., Челябинске — от 790 руб. и Новосибирске — от 935 руб. Наиболее высокие минимальные цены зафиксированы в Москве (1,94 тыс. руб.), Воронеже (1,715 тыс. руб.) и Красноярске (1,51 тыс. руб.). В Краснодаре средняя минимальная стоимость билета составила 1,074 тыс. руб.
Минимальные цены на киносеансы ниже всего в Омске и Челябинске — по 330 руб., а также в Красноярске — 350 руб. Дороже всего поход в кино обходится в Москве (660 руб.), Воронеже (560 руб.) и Краснодаре (530 руб.).
Наибольший разрыв между стоимостью театрального билета и киносеанса аналитики обнаружили в Красноярске: спектакль обходится в 4,3 раза дороже, разница составляет 1159 руб. В Москве она достигает 1273 руб., в Воронеже — 1152 руб. Наименьшее соотношение зафиксировано в Новосибирске, где билет в театр дороже киносеанса в 1,9 раза.
При этом кинотеатры привлекают больше поискового интереса жителей миллионников: за последние 12 месяцев на них пришлось 56,1% запросов, связанных с досугом, на театры — 43,9%. Театральные постановки чаще искали в Казани, где на них пришлось 58,5% запросов, и Нижнем Новгороде (52,2%). Кинотеатры пользовались наибольшим спросом в Ростове-на-Дону (66,4%), Омске (65,7%) и Москве (59,4%).
Сезонность интереса к двум видам досуга различается. Театрами активнее интересуются с октября по декабрь. В декабре, когда начинаются новогодние постановки, число построенных маршрутов к театрам достигает годового максимума — на 28% превышает средний уровень. Кинотеатры чаще ищут в январе, во время новогодних каникул, и в августе: число запросов в эти месяцы выше среднего на 29 и 20% соответственно.