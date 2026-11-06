Краснодар вошел в число городов с самыми дорогими билетами в кино

Сезонность интереса к двум видам досуга различается. Театрами активнее интересуются с октября по декабрь. В декабре, когда начинаются новогодние постановки, число построенных маршрутов к театрам достигает годового максимума — на 28% превышает средний уровень. Кинотеатры чаще ищут в январе, во время новогодних каникул, и в августе: число запросов в эти месяцы выше среднего на 29 и 20% соответственно.