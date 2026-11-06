В Бавлинском районе ликвидируют последствия розлива 3 тонн мазута после ДТП
Грузовик и полуприцеп-цистерна с 20 тоннами мазута опрокинулись в кювет
В Бавлинском районе Татарстана произошел розлив около 3 куб. м мазута после опрокидывания грузового тягача с цистерной. Авария случилась на 385-м км трассы Р-239 вблизи поселка Новозареченск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Грузовик с полуприцепом-цистерной следовал из Башкирии в Оренбург. В цистерне находилось 20 тонн мазута. В результате опрокидывания в кювет была деформирована крышка люка, через которую топливо вытекало на грунт. Сама цистерна повреждений не получила.
Течь остановили, место разлива локализовали. По данным оперативных служб, угрозы попадания топлива в водоисточники нет.