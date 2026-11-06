В Бавлинском районе ликвидируют последствия розлива 3 тонн мазута после ДТП

Грузовик с полуприцепом-цистерной следовал из Башкирии в Оренбург. В цистерне находилось 20 тонн мазута. В результате опрокидывания в кювет была деформирована крышка люка, через которую топливо вытекало на грунт. Сама цистерна повреждений не получила.