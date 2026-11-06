В Екатеринбурге выявили подпольное производство вейп-жидкостей на 50 млн рублей
На улице Ключевская в Екатеринбурге полицейские и представители Росалкогольтабакконтроля пресекли деятельность подпольного цеха по производству жидкостей для вейпов. В ходе проверки изъяли продукцию на сумму более 50 млн руб. и оборудование, сообщил в своем Telegram-канале общественник Дмитрий Чукреев.
Цех выпускал не только жидкости для вейпов, но и пищевые ароматизаторы, используемые для их изготовления. По документам производство было организовано ООО «Нетто», однако на упаковках продукции значилась самарская компания ООО «Мануфактура», а также фейковый адрес производства. Во время проверки полицейские задержали и опросили четырех сотрудников цеха.
«Известно, что готовая продукция отсюда отгружалась в торговые точки Екатеринбурга, Арамили и Косулино, при этом основным покупателем выступала сеть "Тепло": именно ее документы и адреса (всего порядка 30 объектов) были обнаружены при изучении накладных»,— рассказал Дмитрий Чукреев.