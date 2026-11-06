В Екатеринбурге выявили подпольное производство вейп-жидкостей на 50 млн рублей

Цех выпускал не только жидкости для вейпов, но и пищевые ароматизаторы, используемые для их изготовления. По документам производство было организовано ООО «Нетто», однако на упаковках продукции значилась самарская компания ООО «Мануфактура», а также фейковый адрес производства. Во время проверки полицейские задержали и опросили четырех сотрудников цеха.