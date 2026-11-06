Выставка об эволюции горнозаводской промышленности открылась в Екатеринбурге
В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге представили вторую часть выставки архивных документов «Горнозаводской Урал. Культурно-индустриальная эволюция». Экспозиция охватывает 1750-1861 года. Проект стал продолжением цикла, посвященного формированию промышленной базы горнозаводского Урала в XVIII–XX веках.
Выставка знакомит с документами Государственного архива Свердловской области (ГАСО) об истории уральской металлургии. Тогда продолжали формироваться производственная база горнозаводских округов и управленческая система их предприятий.
«Что мы знаем про Урал? Подобные проекты расширяют познание того, где мы находимся. Как нам повезло, что мы живем именно на Урале — в краю, где сильные духом люди сохраняют культурное наследие и приумножают его»,— отметил на открытии заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.
Открыла показ глава о реформаторской деятельности российских императоров. На планшете показаны страницы манифеста Екатерины II о распространении права собственности владельцев на все ресурсы. Если раньше недра принадлежали государству, то теперь заводовладельцы могли лично искать руды и строить заводы.
Во время экскурсии заведующая отделом публикации и использования архивных документов Государственного архива Свердловской области Ольга Никоян уделила внимание одному из подлинных документов 1752 года. В витрине находилось доношение шихтмейстера Ивана Сусорова в Канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов о строительстве камнерезных мельниц для изготовления мраморной продукции. К документу приложен чертеж механизма.
Сюрпризом для команды проекта стали архивные документы о глине с уральских предприятий, которую отправляли на Императорский фарфоровый завод. «Мы больше обращали внимание на гранильное производство, облицовку. Но оказывается, что еще и глину с уральских заводов отправляли на Императорский фарфоровый завод»,— поделилась Ольга Никоян.
Дополнительно на площадке представлены макеты изобретений: велосипед Ефима Артамонова, паровоз Черепановых и водонакопитель Елизавето-Пожевского завода.
Выставка будет работать до 10 декабря.