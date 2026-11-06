Выставка об эволюции горнозаводской промышленности открылась в Екатеринбурге

«Что мы знаем про Урал? Подобные проекты расширяют познание того, где мы находимся. Как нам повезло, что мы живем именно на Урале — в краю, где сильные духом люди сохраняют культурное наследие и приумножают его»,— отметил на открытии заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.