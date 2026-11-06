В Оренбуржье суд потребовал уволить главу сельсовета из-за утраты доверия
Он оформлял важные документы со своими братом и женой
Прокуратура Северного района Оренбургской области добилась в суде изменения основания увольнения главы Староборискинского сельсовета. Теперь он считается уволенным из-за утраты доверия.
Проверка показала, что глава сельсовета оформлял гражданско-правовые договоры на уборку территории, отопление здания и обслуживание пожарного автомобиля со своей супругой и родным братом. При этом никаких мер для предотвращения конфликта интересов чиновник не принял. После того как прокуратура внесла соответствующее представление, глава сельсовета покинул пост по собственному желанию.
Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало изменить основание увольнения и его формулировку. Требования контрольного органа были удовлетворены: главу сельсовета уволили из-за утраты доверия.