В Оренбуржье суд потребовал уволить главу сельсовета из-за утраты доверия

Проверка показала, что глава сельсовета оформлял гражданско-правовые договоры на уборку территории, отопление здания и обслуживание пожарного автомобиля со своей супругой и родным братом. При этом никаких мер для предотвращения конфликта интересов чиновник не принял. После того как прокуратура внесла соответствующее представление, глава сельсовета покинул пост по собственному желанию.