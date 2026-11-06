МЧС назвало причину гибели 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии

Обвал горного ледника из-за климатических изменений стал причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом заявил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Эльдар Хашхожев на расширенном заседании парламента республики по вопросам развития туризма.