МЧС назвало причину гибели 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии
Обвал горного ледника из-за климатических изменений стал причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом заявил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Эльдар Хашхожев на расширенном заседании парламента республики по вопросам развития туризма.
По словам господина Хашхожева, из-за повышения линии снежного покрова оголяются отдельные участки ледников. Подпорка, которая удерживала ледяные массы на протяжении многих лет, ослабевает и перестает выдерживать нагрузку скопившегося наверху снега.
Трагедия произошла 6 сентября на склоне горы Мижирги. Группа из 33 альпинистов попала под лавину. Шестнадцать человек удалось спасти, шесть из них госпитализировали. Погибли 17 участников группы.
По данным Федерации альпинизма России, погибшие и пострадавшие входили в группу, проходившую плановые учебные сборы представителей силовых ведомств. После происшествия было возбуждено уголовное дело о халатности.