В Северском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
В пгт. Афипском Северского района из-за падения частей беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.
Фрагменты беспилотника также повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.
Согласно информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи над Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 142 беспилотных летательных аппарата.