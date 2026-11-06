В Тольятти собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте

В Тольятти подготовлен проект постановления о повышении стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте. Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации 2 ноября 2026 года, цена одной поездки вырастет до 50 руб. при оплате наличными и до 45 руб. при безналичном расчете.