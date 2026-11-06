В Тольятти собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте
В Тольятти подготовлен проект постановления о повышении стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте. Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации 2 ноября 2026 года, цена одной поездки вырастет до 50 руб. при оплате наличными и до 45 руб. при безналичном расчете.
Документ проходит обязательную антикоррупционную экспертизу до 11 ноября. В случае утверждения новые тарифы вступят в силу с 1 января 2027 года. Последний раз они повышались 1 июня 2024 года. Сейчас стоимость поездки в автобусах и троллейбусах составляет 42 руб.
Также изменится цена безлимитной единой транспортной карты. Ежемесячный абонемент подорожает с 2 268 до 2 430 руб. Оплата возможна как наличными, так и с помощью электронных средств, включая транспортную карту жителя «Электронный проездной билет».
Точные даты введения новых цен зависят от завершения процедуры согласования документа. Окончательное решение об утверждении тарифов будет принято после завершения всех необходимых проверок.