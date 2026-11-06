ММК представит новинки продуктовой линейки на «Металл-Экспо'2026»

На выставке также будет представлена новая линейка арматурного проката класса А600С, обладающая широким диапазоном характеристик – от повышенной прочности и пластичности до стойкости к коррозионному растрескиванию и выносливости при многократно повторяющихся циклических нагрузках. В числе недавно освоенных новинок – хладостойкая свариваемая арматура повышенной пластичности – А600СНК-Хл, которая предназначена для эксплуатации в условиях экстремально низких температур до –70 °С. Новая продукция обладает стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, а также выдерживает испытания на циклическую выносливость не менее 2 млн циклов.