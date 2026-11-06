В Челябинске при пожаре погиб человек

ЧП произошло в ночь на 6 ноября. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома коридорного типа на улице Шоссе Металлургов. Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожар ликвидировали на площади 15 кв. м силами 12 человек и четырех единиц техники. Во время тушения спасатели нашли жильца без признаков жизни. По предварительным данным, он мог отравиться угарным газом.