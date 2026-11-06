Футболисты «Волги» разгромили «Чертаново» в матче Кубка России
В Ульяновске 5 ноября прошел матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались местная «Волга» и московское «Чертаново». Хозяева праздновали победу со счетом 5:1.
В составе «Волги» отличились Андрей Никитин, Александр Саплинов, Лука Багателия, Астемир Хашкулов и Дэвид Кокоев. У гостей мяч забил Рамиль Гайнуллин.
«Волга» вышла в следующий раунд Пути регионов Кубка России. Ульяновская команда весной 2027 года примет казанский «Рубин» или московскую «Родину».