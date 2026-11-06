В Краснодаре звучит сирена

Во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов гражданам необходимо покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях без окон. Для этого подойдут ванная комната, прихожая, кладовая и туалет. Если тревога застала на улице, следует как можно скорее добраться до ближайшего подземного перехода или крытой парковки. Также не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке.