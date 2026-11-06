В Краснодаре звучит сирена
Утром 6 ноября в Краснодаре вновь звучит сирена. Идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В Краснодаре действует сигнал «Внимание всем». Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
Во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов гражданам необходимо покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях без окон. Для этого подойдут ванная комната, прихожая, кладовая и туалет. Если тревога застала на улице, следует как можно скорее добраться до ближайшего подземного перехода или крытой парковки. Также не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке.
Запрещено прятаться во время тревоги у стен многоквартирных домов, на остановочных павильонах и оставаться в автомобилях. Кроме того, жителям напоминают о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях фото или видео беспилотника и места его падения, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.