Школы Краснодарского края продолжают работу на фоне беспилотной опасности в регионе

Прошедшей ночью в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность, в 00:17 мск ее отменили. На данный момент в регионе действует беспилотная опасность. Кроме того, угроза атаки БПЛА сохраняется на территории Краснодара, жителей и гостей города просят оставаться в безопасных местах до отмены сигнала.