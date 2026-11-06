Школы Краснодарского края продолжают работу на фоне беспилотной опасности в регионе
Учебные учреждения Краснодарского края работают утром 6 ноября на фоне действующей в регионе беспилотной опасности. Об этом сообщил депутат городской думы Краснодара Сергей Климов в своих соцсетях.
Депутат со ссылкой на Департамент образования Краснодарского края сообщает, что комиссионным решением администрации, образовательные организации принимают детей. Учреждения продолжают работу.
«Решение, вести ли детей в школу, за родителями», — отмечается в сообщении.
Прошедшей ночью в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность, в 00:17 мск ее отменили. На данный момент в регионе действует беспилотная опасность. Кроме того, угроза атаки БПЛА сохраняется на территории Краснодара, жителей и гостей города просят оставаться в безопасных местах до отмены сигнала.