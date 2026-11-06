Угроза атаки БПЛА сохраняется в Краснодаре

Жителей и гостей краевого центра просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Гражданам также напоминают, что нельзя выкладывать в соцсети фото или видео беспилотника и места его падения, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.